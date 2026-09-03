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Antifa-Festival: Die CDU verliert jetzt alle Hemmungen

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Sven Schulze (CDU): Bei Linksextremen drückt er beide Augen zu. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Sven Schulze (CDU): Bei Linksextremen drückt er beide Augen zu. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Sven Schulze: Bei Linksextremen drückt er beide Augen zu. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Die CDU verliert jetzt alle Hemmungen

Von wegen „links ist vorbei“. Dass Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze kurz vor der Wahl ein Festival besucht, das von einschlägigen Linksextremisten unterstützt wird, ist kein Zufall oder Ausrutscher. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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Sven Schulze: Bei Linksextremen drückt er beide Augen zu. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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