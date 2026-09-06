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Kommentar zur Landtagswahl: Die AfD schickt die Union in eine beispiellose Existenzkrise

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Bundeskanzler Friedrich Merz während seiner Rede zum Abschluss des Wahlkampfs. Die AfD profitiert enorm von seinen schwachen Beliebtheitserten.
Bundeskanzler Friedrich Merz während seiner Rede zum Abschluss des Wahlkampfs. Die AfD profitiert enorm von seinen schwachen Beliebtheitserten.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Desaströses Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt bringt setzt Union weiter unter Druck. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Kommentar zur Landtagswahl
 

Die AfD schickt die Union in eine beispiellose Existenzkrise

Die AfD fährt in Sachsen-Anhalt ein historisches Wahlergebnis ein, bei der CDU hingegen ist Wunden lecken angesagt. Woran hat es gelegen? Ein Kommentar von JF-Politikchef Christian Vollradt.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Desaströses Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt bringt setzt Union weiter unter Druck. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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