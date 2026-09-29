Die „Aber-Politiker“ fahren den CDU-Karren immer tiefer in den Dreck

Verlor die Wahl und sicherte sich danach einen neuen Posten: Sven Schulze. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Die CDU kann noch so tief stürzen: die Verantwortlichen finden trotzdem ein „Aber“, um sich im Amt zu halten. Sven Schulze zum Beispiel will uns weismachen, er sei in Wahrheit eigentlich beliebt. Ein Kommentar.