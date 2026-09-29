Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Partei am Abgrund: Die „Aber-Politiker“ fahren den CDU-Karren immer tiefer in den Dreck

Partei am Abgrund: Die „Aber-Politiker“ fahren den CDU-Karren immer tiefer in den Dreck

Partei am Abgrund: Die „Aber-Politiker“ fahren den CDU-Karren immer tiefer in den Dreck

CDU-Politiker Sven Schulze
CDU-Politiker Sven Schulze
Verlor die Wahl und sicherte sich danach einen neuen Posten: Sven Schulze. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
JF-Plus Icon Premium Partei am Abgrund
 

Die „Aber-Politiker“ fahren den CDU-Karren immer tiefer in den Dreck

Die CDU kann noch so tief stürzen: die Verantwortlichen finden trotzdem ein „Aber“, um sich im Amt zu halten. Sven Schulze zum Beispiel will uns weismachen, er sei in Wahrheit eigentlich beliebt. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Verlor die Wahl und sicherte sich danach einen neuen Posten: Sven Schulze. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles