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Gefangen in der „Kompetenzfalle“: Deutschlands Unternehmen stehen sich selbst im Weg

Gefangen in der „Kompetenzfalle“: Deutschlands Unternehmen stehen sich selbst im Weg

Gefangen in der „Kompetenzfalle“: Deutschlands Unternehmen stehen sich selbst im Weg

Wenn Unternehmen wie Bosch in Schieflage geraten, wird es Zeit, dass auch das Management reagiert (Symbolbild).
Wenn Unternehmen wie Bosch in Schieflage geraten, wird es Zeit, dass auch das Management reagiert (Symbolbild).
Wenn Unternehmen wie Bosch in Schieflage geraten, wird es Zeit, dass auch das Management reagiert (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod / picture alliance / Klaus Ohlenschläger | Klaus Ohlenschläger / JF-Montage
JF-Plus Icon Premium Gefangen in der „Kompetenzfalle“
 

Deutschlands Unternehmen stehen sich selbst im Weg

Warum frühere Erfolge die Erneuerung großer Unternehmen wie Bosch erschweren – und warum das mittlere Management dabei nicht unschuldig ist. Denn oft agieren Manager als Besitzstandsverteidiger und behindern so Verbesserungen. Ein Kommentar von Ralf M. Ruthardt.

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Wenn Unternehmen wie Bosch in Schieflage geraten, wird es Zeit, dass auch das Management reagiert (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod / picture alliance / Klaus Ohlenschläger | Klaus Ohlenschläger / JF-Montage
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