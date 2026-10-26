Deutschlands Linke blickt neidisch nach Frankreich

Deutsche Linke schauen neidisch auf die Ausschreitungen in Frankreich und träumen von Revolution. Foto: picture alliance / abaca | Poitout Florian/ABACA

Die deutsche Linke steckt in einer Krise. Die Franzosen mit ihrer nahezu genetischen Neigung zum Revolutionären waren seit jeher ein Objekt der deutschlinken Sehnsucht – und sie dienen als die perfekte Projektionsfläche für die eigene subversive Inkompetenz. Eine Analyse.