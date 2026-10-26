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Paris, Palaver, Projektion: Deutschlands Linke blickt neidisch nach Frankreich

Paris, Palaver, Projektion: Deutschlands Linke blickt neidisch nach Frankreich

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Deutsche Linke schauen neidisch auf die Ausschreitungen in Frankreich und träumen von Revolution.
Deutsche Linke schauen neidisch auf die Ausschreitungen in Frankreich und träumen von Revolution.
Deutsche Linke schauen neidisch auf die Ausschreitungen in Frankreich und träumen von Revolution. Foto: picture alliance / abaca | Poitout Florian/ABACA
JF-Plus Icon Premium Paris, Palaver, Projektion
 

Deutschlands Linke blickt neidisch nach Frankreich

Die deutsche Linke steckt in einer Krise. Die Franzosen mit ihrer nahezu genetischen Neigung zum Revolutionären waren seit jeher ein Objekt der deutschlinken Sehnsucht – und sie dienen als die perfekte Projektionsfläche für die eigene subversive Inkompetenz. Eine Analyse.

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Deutsche Linke schauen neidisch auf die Ausschreitungen in Frankreich und träumen von Revolution. Foto: picture alliance / abaca | Poitout Florian/ABACA
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