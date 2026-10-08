Deutschlands Industrieproblem ist nicht Trump

Dass es in Deutschlands Wirtschaft nicht rund läuft, liegt nicht an US-Präsident Donald Trump (l.). Foto: picture alliance / Anadolu | Kyle Mazza / picture alliance/dpa | Stefan Puchner / JF-Montage

Zölle, Kriege und Energiepreise belasten den Standort Deutschland. Doch die entscheidende Frage lautet: Ist da noch mehr und wer hatte wann für was die Verantwortung? Zu oft zeigt Deutschland nach außen und zu selten auf sich selbst. Ein Kommentar von Ralf M. Ruthardt.