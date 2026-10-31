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Außenpolitik: Deutschland und Russland: Gemeinsam in den Abgrund

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Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein deutscher Amtskollege Johann Wadephul (CDU): Trotz Gespräche bleibt es beim Konfrontationskurs. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein deutscher Amtskollege Johann Wadephul (CDU): Trotz Gespräche bleibt es beim Konfrontationskurs. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein deutscher Amtskollege Johann Wadephul (CDU): Trotz Gespräche bleibt es beim Konfrontationskurs. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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Deutschland und Russland: Gemeinsam in den Abgrund

Deutschland fordert Russland heraus und verlässt sich dabei auf einen amerikanischen Schutzschirm, dessen Glaubwürdigkeit schwindet. Das ist eine gefährliche Rechnung. Ein Essay.

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Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein deutscher Amtskollege Johann Wadephul (CDU): Trotz Gespräche bleibt es beim Konfrontationskurs. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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