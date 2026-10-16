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Energiewende: Deutschland schaltet ab, seine Nachbarn rechnen anders

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Eine Windkraftanlage neben dem Atomkraftwerk Borssele in den Niederlanden: Deutschland hat sich von diesem Weg verabschiedet. Foto: picture alliance / ANP | Jeroen Jumelet
Eine Windkraftanlage neben dem Atomkraftwerk Borssele in den Niederlanden: Deutschland hat sich von diesem Weg verabschiedet. Foto: picture alliance / ANP | Jeroen Jumelet
Eine Windkraftanlage neben dem Atomkraftwerk Borssele in den Niederlanden: Deutschland hat sich von diesem Weg verabschiedet. Foto: picture alliance / ANP | Jeroen Jumelet
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Deutschland schaltet ab, seine Nachbarn rechnen anders

Deutschland setzt massiv auf Wind und Sonne, Frankreich auf Kernkraft, die Schweiz auf Wasserkraft und Atomstrom. Was der Vergleich über Strompreise, Versorgungssicherheit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit verrät.

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Eine Windkraftanlage neben dem Atomkraftwerk Borssele in den Niederlanden: Deutschland hat sich von diesem Weg verabschiedet. Foto: picture alliance / ANP | Jeroen Jumelet
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