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Schulleistungsstudie: Der zweite Pisa-Schock ist da

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Der Pisa-Schock ist ohne steigenden Migrantenanteil in Schulen nicht erklärbar (Symbolbild).
Der Pisa-Schock ist ohne steigenden Migrantenanteil in Schulen nicht erklärbar (Symbolbild).
Der Pisa-Schock ist ohne steigenden Migrantenanteil in Schulen nicht erklärbar (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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Der zweite Pisa-Schock ist da

Ein neuer Negativrekord. Noch nie hat die Pisa-Studie für Schüler in deutschland so schlechte Werte ermittelt. Besonders alarmierend ist die Geschwindigkeit des Bildungsverfalls – und das Abschneiden von Migranten. Von Fabian Schmidt-Ahmad.

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Der Pisa-Schock ist ohne steigenden Migrantenanteil in Schulen nicht erklärbar (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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