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Pöbeleien gegen Alice Weidel: Der ZDF-Hofnarr Till Reiners bietet nur Niveaulosigkeiten

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Der "Comedian" Till Reiners zeichnet sich nicht gerade durch niveauvolle Komik aus.
Der "Comedian" Till Reiners zeichnet sich nicht gerade durch niveauvolle Komik aus.
Der „Comedian“ Till Reiners zeichnet sich nicht gerade durch niveauvolle Komik aus. Foto: 3Sat Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Pöbeleien gegen Alice Weidel
 

Der ZDF-Hofnarr Till Reiners bietet nur Niveaulosigkeiten

Witze über ein homosexuelles Paar im ÖRR? Das geht schon, wenn es AfD-Chefin Alice Weidel trifft. Der „Comedian“ Till Reiners erweitert den peinlichen „Kampf gegen Rechts“ der Zwangsgebührenmedien um einen neuen Tiefpunkt. Von Katharina Schmieder.

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Der „Comedian“ Till Reiners zeichnet sich nicht gerade durch niveauvolle Komik aus. Foto: 3Sat Mediathek / Screenshot
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