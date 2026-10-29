Der ZDF-Hofnarr Till Reiners bietet nur Niveaulosigkeiten

Der „Comedian“ Till Reiners zeichnet sich nicht gerade durch niveauvolle Komik aus. Foto: 3Sat Mediathek / Screenshot

Witze über ein homosexuelles Paar im ÖRR? Das geht schon, wenn es AfD-Chefin Alice Weidel trifft. Der „Comedian“ Till Reiners erweitert den peinlichen „Kampf gegen Rechts“ der Zwangsgebührenmedien um einen neuen Tiefpunkt. Von Katharina Schmieder.