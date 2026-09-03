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Bundesregierung auf Konfrontationskurs: Der Ton gegenüber Russland wird rauer – und dann?

Bundesregierung auf Konfrontationskurs: Der Ton gegenüber Russland wird rauer – und dann?

Bundesregierung auf Konfrontationskurs: Der Ton gegenüber Russland wird rauer – und dann?

Bundesaußenminister Johann Wadephul (l, CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verschärfen den Ton gegenüber Russland.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (l, CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verschärfen den Ton gegenüber Russland.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (l, CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verschärfen den Ton gegenüber Russland. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium Bundesregierung auf Konfrontationskurs
 

Der Ton gegenüber Russland wird rauer – und dann?

Die scharfen Reaktionen Russlands auf die neuen Sanktionen der Bundesregierung werfen Fragen auf. Ist Deutschland bereit, den Konfrontationskurs beizubehalten? Denn es geht nicht nur um den Drohnenfund am Leipziger Flughafen oder eine Konsulatsschließung. Ein Kommentar.

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Bundesaußenminister Johann Wadephul (l, CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verschärfen den Ton gegenüber Russland. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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