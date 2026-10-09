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Porzellanmanufaktur insolvent: Der Tod eines Traditionsunternehmens und der Zynismus der Schreibtischtäter

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Das Bild zeigt Katrin Göring-Eckardt. Viele werfen ihr Krokodilstränen vor, weil sie die Insolvenz eines Traditionsunternehmens beklagt.
Das Bild zeigt Katrin Göring-Eckardt. Viele werfen ihr Krokodilstränen vor, weil sie die Insolvenz eines Traditionsunternehmens beklagt.
Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Klage über Insolvenz eines Unternehmens wirkt wie Zynismus. Foto: picture alliance/dpa | Michael Brandt
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Der Tod eines Traditionsunternehmens und der Zynismus der Schreibtischtäter

Eine mehr als 150 Jahre alte Porzellanmanufaktur ist wegen hoher Energiekosten insolvent. Ausgerechnet Katrin Göring-Eckardt vergießt öffentlich Krokodilstränen – als wäre grüne Politik nicht Mitschuld. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Klage über Insolvenz eines Unternehmens wirkt wie Zynismus. Foto: picture alliance/dpa | Michael Brandt
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