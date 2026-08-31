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Kommunismus, Israel-Hass, Gewaltfantasien: Der Skandal-Rapper bei der Linkspartei ist kein Ausrutscher

Kommunismus, Israel-Hass, Gewaltfantasien: Der Skandal-Rapper bei der Linkspartei ist kein Ausrutscher

Kommunismus, Israel-Hass, Gewaltfantasien: Der Skandal-Rapper bei der Linkspartei ist kein Ausrutscher

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linkspartei, und Rapper „Dahabflex“
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linkspartei, und Rapper „Dahabflex“
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linkspartei, und Rapper „Dahabflex“: gespieltes Entsetzen. Fotos: picture alliance/dpa | Carsten Koall / Dahabflex, YouTube
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Der Skandal-Rapper bei der Linkspartei ist kein Ausrutscher

Mitten im Wahlkampf hetzt ein Rapper auf einer Linken-Veranstaltung in Berlin gegen Israel. Die Distanzierung der Spitzenkandidatin ist oberflächlich – aus schlechten Gründen. Ein Kommentar.

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Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linkspartei, und Rapper „Dahabflex“: gespieltes Entsetzen. Fotos: picture alliance/dpa | Carsten Koall / Dahabflex, YouTube
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