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Blick auf Berlin: Der Müll, die Stadt und die Wahl

Blick auf Berlin: Der Müll, die Stadt und die Wahl

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Das Bild zeigt Obdachlose am Landwehrkanal und dient als Symbolbild für Obdachlosigkeit, Armut, Wildcampen, Müll, Ghetto und Verwahrlosung in Berlin-Neukölln.
Das Bild zeigt Obdachlose am Landwehrkanal und dient als Symbolbild für Obdachlosigkeit, Armut, Wildcampen, Müll, Ghetto und Verwahrlosung in Berlin-Neukölln.
Campierende Obdachlose und Müll am Landwehrkanal: Politik entdeckt Sauberkeit als Wahlkampfthema für sich. Foto: picture alliance / Global Travel Images | Jürgen Held
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Der Müll, die Stadt und die Wahl

Arm, aber sexy? Das ist vorbei. Inzwischen stören sich immer mehr Berliner am Müll in ihrer Stadt. Alle Parteien führen deshalb einen Law-and-order-Wahlkampf. Ein Essay von Jan A. Karon.

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Campierende Obdachlose und Müll am Landwehrkanal: Politik entdeckt Sauberkeit als Wahlkampfthema für sich. Foto: picture alliance / Global Travel Images | Jürgen Held
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