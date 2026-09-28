Der Kulturkampf um die KI hat begonnen

Seit den „Terminator“-Filmen gilt KI im kollektiven Gedächtnis als Bedrohung. Foto: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | –

Während jüngst Entwickler selbst vor den Folgen einer unkontrollierbaren KI warnten, ist längst ein Kulturkampf darum entbrannt. Der wird in den USA besonders erbittert geführt. Alte Partei- und Lagergrenzen gelten nicht mehr. Das muss nicht schlecht sein. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.