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Utopia oder Weltuntergang: Der Kulturkampf um die KI hat begonnen

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Seit den "Terminator"-Filmen gilt KI im kollektiven Gedächtnis als Bedrohung.
Seit den "Terminator"-Filmen gilt KI im kollektiven Gedächtnis als Bedrohung.
Seit den „Terminator“-Filmen gilt KI im kollektiven Gedächtnis als Bedrohung. Foto: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | –
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Der Kulturkampf um die KI hat begonnen

Während jüngst Entwickler selbst vor den Folgen einer unkontrollierbaren KI warnten, ist längst ein Kulturkampf darum entbrannt. Der wird in den USA besonders erbittert geführt. Alte Partei- und Lagergrenzen gelten nicht mehr. Das muss nicht schlecht sein. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Seit den „Terminator“-Filmen gilt KI im kollektiven Gedächtnis als Bedrohung. Foto: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | –
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