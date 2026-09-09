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Generaldebatte: Der Kanzler im Rückzugsgefecht

Generaldebatte: Der Kanzler im Rückzugsgefecht

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Berlin, Deutschland: Deutscher Bundestag: 92. Bundestagssitzung - Haushaltswoche: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
Berlin, Deutschland: Deutscher Bundestag: 92. Bundestagssitzung - Haushaltswoche: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz während der Generaldebatte im Bundestag: Wie ein Festungskommandant. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Der Kanzler im Rückzugsgefecht

Eine Debatte für die Geschichte: Friedrich Merz hat AfD-Chefin Weidel im Bundestag nur wenig entgegenzusetzen. An diesem Mittwoch ist bei ihm erstmals eine Erschütterung der Macht zu spüren. Ein Kommentar von Paul Rosen.

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Friedrich Merz während der Generaldebatte im Bundestag: Wie ein Festungskommandant. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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