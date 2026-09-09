Der Kanzler im Rückzugsgefecht

Friedrich Merz während der Generaldebatte im Bundestag: Wie ein Festungskommandant. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Eine Debatte für die Geschichte: Friedrich Merz hat AfD-Chefin Weidel im Bundestag nur wenig entgegenzusetzen. An diesem Mittwoch ist bei ihm erstmals eine Erschütterung der Macht zu spüren. Ein Kommentar von Paul Rosen.