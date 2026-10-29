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Diskussion über Verbotsgesetz: Der Islam ist immer politisch

Diskussion über Verbotsgesetz: Der Islam ist immer politisch

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ILLUSTRATION - Eine Frau trägt eine Burka vor einer Deutschlandfahne am 26.08.2017 in Leipzig (Sachsen, gestellte Szene). Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/ZB. Es ist ein Symbolbild für einen Text über den Islam.
ILLUSTRATION - Eine Frau trägt eine Burka vor einer Deutschlandfahne am 26.08.2017 in Leipzig (Sachsen, gestellte Szene). Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/ZB. Es ist ein Symbolbild für einen Text über den Islam.
Eine Vollverschleierte vor der Deutschlandfahne: Österreichischer Vorstoß ist reine Symbolpolitik. Foto: picture alliance / Peter Endig/dpa-Zentralbild/ZB | Peter Endig
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Der Islam ist immer politisch

Österreich will per Gesetz den „politischen Islam“ verbieten. Doch Wien verkennt, dass der Islam keine Privatsache ist. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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