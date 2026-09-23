Das Scharikow-Prinzip, das Berliner Wahlergebnis und praktische Politik

Amtsstube in Berlin: Umbrüche in der Politik vollziehen sich im Maschinenraum der Verwaltung. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Wer eine Ahnung davon bekommen will, was der Wahlsieg der Linkspartei für Berlin bedeutet, greife zu Bulgakows „Hundeherz“. Die Satire über die Folgen der Oktoberrevolution führt vor Augen, mit welchen Verwirrungen ein Staatsumbau einhergehen kann. Ein Essay.