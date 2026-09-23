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Verwaltung statt Revolution?: Das Scharikow-Prinzip, das Berliner Wahlergebnis und praktische Politik

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Amtsstube in Berlin: Umbrüche in der Politik vollziehen sich im Maschinenraum der Verwaltung.
Amtsstube in Berlin: Umbrüche in der Politik vollziehen sich im Maschinenraum der Verwaltung.
Amtsstube in Berlin: Umbrüche in der Politik vollziehen sich im Maschinenraum der Verwaltung. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Das Scharikow-Prinzip, das Berliner Wahlergebnis und praktische Politik

Wer eine Ahnung davon bekommen will, was der Wahlsieg der Linkspartei für Berlin bedeutet, greife zu Bulgakows „Hundeherz“. Die Satire über die Folgen der Oktoberrevolution führt vor Augen, mit welchen Verwirrungen ein Staatsumbau einhergehen kann. Ein Essay.

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Amtsstube in Berlin: Umbrüche in der Politik vollziehen sich im Maschinenraum der Verwaltung. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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