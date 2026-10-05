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Brandmauer: Das rot-rot-grüne Wetterleuchten und die ganze Naivität der CDU

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Brandmauer: Das rot-rot-grüne Wetterleuchten und die ganze Naivität der CDU

Rot-rot-grüne Polarlichter: Die CDU wird hinter der Brandmauer pulverisiert. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andreas Stroh
Rot-rot-grüne Polarlichter: Die CDU wird hinter der Brandmauer pulverisiert. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andreas Stroh
Rot-rot-grüne Polarlichter: Die CDU wird hinter der Brandmauer pulverisiert. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andreas Stroh
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Das rot-rot-grüne Wetterleuchten und die ganze Naivität der CDU

Während die politische Linke immer deutlicher auf ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis im Bund hinarbeitet, sitzt die CDU wie ein dummer Schuljunge daneben und wird hinter der Brandmauer pulverisiert. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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Rot-rot-grüne Polarlichter: Die CDU wird hinter der Brandmauer pulverisiert. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andreas Stroh
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