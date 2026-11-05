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TV-Kritik: Das letzte Gefecht der Franziska Giffey

TV-Kritik: Das letzte Gefecht der Franziska Giffey

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Berlins noch amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD): kapituliert bei Maischberger.
Berlins noch amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD): kapituliert bei Maischberger.
Berlins noch amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD): „Mal gewinnen die einen, mal die anderen.“ Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres
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Das letzte Gefecht der Franziska Giffey

Bei Sandra Maischberger soll Berlins Ex-Regierende Bürgermeisterin erklären, wie es so weit kommen konnte, dass Antisemiten und arabische Clans Einfluss bis ins Rote Rathaus gewinnen könnten. Ihre Antwort drückt eine verzweifelte Hoffnung aus.

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Berlins noch amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD): „Mal gewinnen die einen, mal die anderen.“ Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres
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