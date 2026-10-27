Das letzte Aufgebot der Empörten

US-Präsident Donald Trump mit Audi-Chef Gernot Döllner: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (r.) und Co. echauffieren sich zu Unrecht über den Auftritt. Fotos: picture alliance / AP Photo/Mike Stewart /// dts Nachrichtenagentur GmbH /// JF-Montage

Für 37 Sekunden stand Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung neben Donald Trump. Der Aufschrei darüber ist ein Offenbarungseid. Die Empörten arbeiten sich zwanghaft am US-Präsidenten ab und klammern sich verzweifelt an Scheinargumente. Ein Kommentar von Benedikt Rueß.