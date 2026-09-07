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Sachsen-Anhalt: Das Ergebnis, das niemand wollte und das keinem hilft

Sachsen-Anhalt: Das Ergebnis, das niemand wollte und das keinem hilft

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Keine Mehrheit für niemanden: CDU-Ministerpräsident Sven Schulz und AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund in der Wahlnacht. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
Keine Mehrheit für niemanden: CDU-Ministerpräsident Sven Schulz und AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund in der Wahlnacht. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
Keine Mehrheit für niemanden: CDU-Ministerpräsident Sven Schulz und AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund in der Wahlnacht. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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Das Ergebnis, das niemand wollte und das keinem hilft

Selbst der Plan von CDU-Ministerpräsident Schulze, Schwarz-Rot-Grün von der Linken tolerieren zu lassen, ist gescheitert. Nicht einmal dafür reicht das Ergebnis. Es ist ein Patt. Aber auch die AfD könnte nur mit einem unwägbaren BSW regieren. Was nun?

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Keine Mehrheit für niemanden: CDU-Ministerpräsident Sven Schulz und AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund in der Wahlnacht. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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