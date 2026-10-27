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Mittelmaß und Parteienfilz: Das Bundespräsidenten-Geschacher als Symbol eines untergehenden Systems

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner und seine von der CSU geforderte Nachfolgerin Ilse Aigner.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner und seine von der CSU geforderte Nachfolgerin Ilse Aigner.
Unwürdiges Schauspiel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner und seine von der CSU geforderte Nachfolgerin Ilse Aigner. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe
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Das Bundespräsidenten-Geschacher als Symbol eines untergehenden Systems

Es muss eine Frau sein. Eine von der CDU. Nee, eine von der CSU. Und eine, die von Rot-Grün mitgewählt wird. Die Bundespräsidenten-Suche unter mittelmäßigen Kandidatinnen zeigt, warum das Volk genug hat. Eine Einordnung von Frank Hauke.

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Unwürdiges Schauspiel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner und seine von der CSU geforderte Nachfolgerin Ilse Aigner. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe
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