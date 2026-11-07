Das Amt des Bundespräsidenten wird durch drittklassige Kandidaten ruiniert

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Das Kungeln und Feilschen um die Steinmeier-Nachfolge wirft eine grundsätzliche Frage auf. Ist es überhaupt sinnvoll und zweckmäßig, einen neuen Bundespräsidenten zu installieren? Und was sagt es aus über die Verfasstheit des Staates, wenn seine politische Klasse meint, sich solches kleingeistige Kungeln und Feilschen um das höchste Staatsamt leisten zu dürfen?

Dem Bundespräsidenten steht als wichtigstes Wirkungsinstrument die öffentliche Rede zur Verfügung. Ein Amtsinhaber, der seinem Amtseid folgen und seine Kraft „dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden“ will, müsste sich über die autistische Führungsschicht, die ihn erkoren hat, souverän hinwegsetzen: politisch, intellektuell, rhetorisch. Er dürfte nicht stehenbleiben bei der Aufzählung bekannter Missstände und Probleme. Es geht um mehr als um die Aufhebung von Reformstaus. Das bundesdeutsche Staatsgehäuse selbst ist fragwürdig geworden. Die präsidiale Antrittsrede müsste mit dem Satz des heiligen Augustinus beginnen, den Papst Benedikt XVI. am 22. September 2011 im Bundestag zitierte: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande.“

Deutschland ist zum allgemein verfügbaren Siedlungsraum geworden

Spätestens mit dem Entschluss von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), im Sommer 2015 die Grenzen offenzuhalten, ist die klassische Dreieinigkeit aus Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt obsolet. Die Staatsmacht hat das Staatsgebiet als allgemein verfügbaren Siedlungsraum freigegeben und geht nun daran, das Staatsvolk neu zu strukturieren. Die Schutzfunktion gegenüber der Altbevölkerung hat sie aufgehoben. Die wird sich allmählich bewusst, dass umgekehrt der Anspruch des Staates auf Gehorsam hinfällig wird. Die Inhaber der Staatsmacht reagieren darauf mit Repression.

Sie haben einen Schattenstaat aus steuerfinanzierten NGOs errichtet, der im Zusammenspiel mit staatlichen und semistaatlichen Institutionen und Ämtern einen Gesinnungsstaat errichtet. Das Überwachen, Bespitzeln, die soziale Vernichtung und Zermürbung von Regierungskritikern sind zur zivilgesellschaftlichen Tugend erhoben worden. Daneben erheben sich Konturen eines zweiten Schattenstaates, der die organisierte Kriminalität und den radikalen Islam umfasst. Seine Angehörigen müssen die öffentlichen Strukturen nicht einmal unterwandern; ihre physische Präsenz genügt, um Angst zu verbreiten. Viele unverständliche Entscheidungen der Justiz, Polizei und Verwaltung, die verharmlosenden Reaktionen von Politikern und dümmlichen Rechtfertigungen von Journalisten dürften hier ihre Erklärung finden.

Der Bundespräsident müsste das Wort „rechts“ rehabilitieren

Ein Präsident – um seinem Amtseid gerecht zu werden – müsste das Dummdeutsch, das den politischen Diskurs beherrscht, offensiv angehen. Begriffe wie „Parteien der Mitte“, „breite Bündnisse“, „Gesicht zeigen“, „Vielfalt“, „Bereicherung“ oder „Der Islam gehört zu Deutschland“ gehören auf den Müllhaufen. Der Bundespräsident müsste das Wort „rechts“ rehabilitieren und klarstellen, dass Verfassungspatriotismus nur funktioniert, wenn ihm eine gewisse Homogenität von Kulturtechniken, Traditionen, zivilen Standards zugrunde liegt.

Die infantile Sprache ist der Ausdruck einer Mentalität, die zurückgeht auf die stillgestellte Zeit, als „Deutschland als Ganzes“ nur ein rechtliches Relikt und die Bundesrepublik als sein erklärter Statthalter durch den Vorbehalt der Siegermächte sogar vom eigenen Ernstfall beurlaubt war. Sie hatte der Machtpolitik entsagt und sich völlig auf die Ökonomie und den Ausbau des Sozialstaats gerichtet. Der Staatsrechtler Ernst Forsthoff warnte vor der „uferlosen Erstreckung“ des Sozialen und prophezeite: „Radikale Sozialstaatlichkeit endet zwangsläufig bei einem Verwaltungsstaat, der nicht mehr Rechtsstaat sein kann.“ Arnold Gehlen fürchtete ebenfalls „den Vorrang des Sozialen vor der Politik der Größe“ und einen „egalitären Glückssozialismus“, mithin die geistig-kulturelle und moralische Wohlstandsverwahrlosung.

Die Bundesrepublik und ihre hypermoralische Selbstfesselung

Instinktsicher hatte der Nationalkommunist Wolfgang Harich bereits 1946 die langfristigen Risiken eines subalternen Separatstaates erfasst: Das deutsche Volk würde „in einer unpolitischen Existenzform gefangengehalten“ und „wehrlos“ gemacht werden „durch politische Ratlosigkeit und Apathie“; es drohe „ein zur amorphen Masse summiertes spießbürgerliches Philistertum seiner Individuen“. Hier liegt die Wurzel des gerade vielberedeten „Bück-“ und „Shitbürgertums“.

Die Entlastung von der großen Politik führte dazu, dass die moralische Emphase des Citoyens sich von der Verantwortung für das konkrete Gemeinwesen, den eigenen Staat, ablöste und in globalen Halluzinationen verlor. Entpolitisierung und Sentimentalität gehen jetzt Hand in Hand. Merkel rechtfertigte die offenen Grenzen damit, dass man „in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen“ müsse. Die Einbindung in internationale Organisationen und Konventionen hat sich für die Bundesrepublik zum „Gehäuse der Hörigkeit“ (Max Weber) und der hypermoralischen Selbstfesselung verhärtet.

Immer weniger Respekt vor den Oberhäuptern des Staates

Die Ergänzung des Sozial- durch den Moralstaat hat Folgen. Deutschland ist im Innern wie nach außen zum Beutestaat geworden. Da die „Würde des Menschen“ an keine Grenzen und Herkünfte gebunden sein darf, können Politiker, die das Ausbluten der deutschen Haushalts- und Sozialkassen betreiben, ihr Handeln als verfassungstreu verteidigen und ihre Kritiker als Verfassungsfeinde stigmatisieren.

Einen Bundespräsidenten, eine Präsidentin, die dieses suizidale BRD-Paradoxon formulieren und verwerfen, werden wir nicht bekommen. Das System lässt das nicht zu. Es wird wieder eine Wahl der Drittklassigkeit geben, die in vielen Bereichen zum Markenzeichen des Staates geworden ist. Kritiker der Steinmeier-Nachfolge werden peinlich darauf achten müssen, nicht mit Paragraph 90 StGB („Verunglimpfung des Bundespräsidenten“) und Paragraph 188 StGB („Gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung“) in Konflikt zu geraten, denn die Staatsmacht ist krankhaft hellhörig. Um so sicherer fallen die Autorität des Staates und der Respekt vor seinen Oberhäuptern ins Bodenlose.