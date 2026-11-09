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Christ unter Beschuss: BVB-Fans gegen Nmecha: Die Regenbogenreligion schlägt um sich

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BVB-Star Felix Nmecha
BVB-Star Felix Nmecha
Will nicht sein eigener König sein: BVB-Fußballer Felix Nmecha. Foto: picture alliance / HMB Media | Madeleine Fantini
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BVB-Fans gegen Nmecha: Die Regenbogenreligion schlägt um sich

Nach einem christlichen Torjubel gerät BVB-Star Felix Nmecha erneut unter Beschuss. Seine Kritiker halten sich für unreligiöse Helden der Toleranz. In Wahrheit sind sie weder unreligiös noch tolerant. Ein Kommentar.

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Will nicht sein eigener König sein: BVB-Fußballer Felix Nmecha. Foto: picture alliance / HMB Media | Madeleine Fantini
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