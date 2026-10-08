Bundespräsident außer Rand und Band

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Kaum etwas wird dieser Tage mehr beklagt als die „Spaltung“ der Gesellschaft. Es muss in der Bundesrepublik goldene Zeiten gegeben haben, als biblisch Wolf und Lamm friedlich zusammen weideten. Bis was geschah? Eurorettung? Pegida? Grenzöffnung? Corona? In den Erzählungen der schrumpfenden „demokratischen Mitte“ war die Welt in Ordnung, bis böse Populisten auf den Plan traten und das „harmonische, fröhliche, dieses innige Füreinander“ (Loriot) durcheinanderbrachten.

Eigentlich wäre das Staatsoberhaupt berufen, „zwischen den politischen Lagerkämpfen einer Demokratie zu vermitteln“ – wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Bremen anlässlich des Tages der Deutschen Einheit meinte, nachdem ihn Schauspielerin Katja Riemann lauthals wie beim Preisboxen auf die Bühne geholt hatte. Doch stattdessen hielt Steinmeier eine Wutrede (JF berichtete). Nach ein paar pflichtschuldigen Absätzen über „Glücksmomente“ der Wiedervereinigung wetterte er insgesamt 13mal gegen „Extremisten“, die Einheit und Demokratie gefährdeten.

Warum schreit die so? 🤣 https://t.co/W6IZN2VCPb — Christiane Meusel (@RAin_Meusel) October 3, 2026

Nicht ansatzweise versuchte er zu verstehen, weshalb das Parteiensystem in Deutschland im Umbruch ist, weshalb bundesweit in Umfragen schon 30 Prozent der AfD ihre Stimme geben wollen, aber nur noch 18 der Union und jeweils 14 der SPD und den Grünen. Steinmeier meint, das Motiv der Wähler sei „Misstrauen gegen die politische Ordnung der Bundesrepublik“. Das Gegenteil trifft zu. Zuletzt erlebten wir Rekordwahlbeteiligungen – offenbar wollen abweichend Wählende aber keinen anderen Staat, sondern eine andere Politik!

Bundespräsident muss Anwalt der Nation sein

Steinmeier wirft „einem Viertel, einem Drittel“ der Bürger vor, „sich von wichtigen Grundrechten unserer Republik abzuwenden“. Sie pochten „auf die eigenen Rechte“ und seien bereit, „die Rechte anderer zur Disposition zu stellen“. Wie ist es mit denjenigen, die gewählten Abgeordneten die gleichen Rechte verweigern, sie aus dem Kreis der Demokraten ausgemeinden, gar ihre Partei komplett verbieten wollen?

Grimmig klagt Steinmeier über „Medienmogule“, die „Feinden der freiheitlichen Republik die Bühne bereiten“, „gewissenlose Internet-Oligarchen“, die „Extremismus und Wutwähler“ durch „Manipulationen und Lügen“ befeuern. Statt sich präsidial zum Anwalt der ganzen Nation zu machen, wettert hier ein Parteifunktionär gegen die Abwanderung seiner Wähler.

Ein anderer Ton ist überfällig. Wie wäre es damit: „Man hat manchmal das Gefühl, dass die Gesellschaft und Teile der Repräsentanten verlernt haben, dass man anderer politischer Meinung sein kann und trotzdem normal und fair miteinander umgehen kann.“ So sprach nicht der Bundespräsident, sondern der am Dienstag in Magdeburg frisch gewählte Landtagspräsident Tobias Rausch – von der AfD.

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Aus der JF-Ausgabe 42/26.