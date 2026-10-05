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Bolsonaro gegen Lula: Brasiliens Rechtsruck folgt einem Trend

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Der rechte Kandidat Flávio Bolsonaro geht gestärkt in die Stichwahl in Brasilien.
Der rechte Kandidat Flávio Bolsonaro geht gestärkt in die Stichwahl in Brasilien.
Der rechte Kandidat Flávio Bolsonaro geht gestärkt in die Stichwahl in Brasilien. Foto: picture alliance / AP Photo/Silvia Izquierdo | Silvia Izquierdo
JF-Plus Icon Premium Bolsonaro gegen Lula
 

Brasiliens Rechtsruck folgt einem Trend

Flávio Bolsonaro geht mit einem überraschenden Vorsprung in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Lula. In der Legislative erlangte die politische Rechte komfortable Mehrheiten. Die Zeichen stehen in Brasilien auf Regierungswechsel. Ein Kommentar von Alex Baur.

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Der rechte Kandidat Flávio Bolsonaro geht gestärkt in die Stichwahl in Brasilien. Foto: picture alliance / AP Photo/Silvia Izquierdo | Silvia Izquierdo
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