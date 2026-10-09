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Debatte im Bundestag: Bluttests auf Trisomie 21: Neoeugenische Fakten geschafft

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Vater mit einem Downsyndrom-Kind: Wer darf leben? Foto: picture alliance / BSIP | AMELIE-BENOIST
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Bluttests auf Trisomie 21: Neoeugenische Fakten geschafft

Werden Downsyndrom-Kinder zunehmend „aussortiert“? Der Bundestag will Bluttests auf Trisomie 21 unter die Lupe nehmen. Der Beschluss kommt nicht nur reichlich spät – er verkennt auch die Tiefe des Problems. Ein Kommentar.

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