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Präventionskurs nach Bedrohung: Berliner Schule bereitet Kinder auf verwahrloste Stadt vor

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Obdachlose und deren Behausungen prägen an manchen Stellen das Bild in Berlin (Symbolbild).
Obdachlose und deren Behausungen prägen an manchen Stellen das Bild in Berlin (Symbolbild).
Obdachlose und deren Behausungen prägen an manchen Stellen das Bild in Berlin (Symbolbild). Foto: picture alliance / Schoening | Schoening
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Berliner Schule bereitet Kinder auf verwahrloste Stadt vor

Wenn ein Obdachloser in Berlin Schüler bedroht, wird durchgegriffen. Zeit für einen Präventionskurs und Deeskalation – für die Schüler. Dabei bräuchte ganz offensichtlich jemand anders Nachhilfe in Sachen „Leben im öffentlichen Raum“. Ein Kommentar von Markus Oberhaus.

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Obdachlose und deren Behausungen prägen an manchen Stellen das Bild in Berlin (Symbolbild). Foto: picture alliance / Schoening | Schoening
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