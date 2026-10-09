Berliner Schule bereitet Kinder auf verwahrloste Stadt vor

Obdachlose und deren Behausungen prägen an manchen Stellen das Bild in Berlin (Symbolbild). Foto: picture alliance / Schoening | Schoening

Wenn ein Obdachloser in Berlin Schüler bedroht, wird durchgegriffen. Zeit für einen Präventionskurs und Deeskalation – für die Schüler. Dabei bräuchte ganz offensichtlich jemand anders Nachhilfe in Sachen „Leben im öffentlichen Raum“. Ein Kommentar von Markus Oberhaus.