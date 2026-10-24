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Rot-Grün-Rot: Berlin ist verloren

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Berlins Regierende Bürgermeisterin in spe, Elif Eralp (Linkspartei): Spricht offen von einer „solidarischen Migrationsgesellschaft“. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Berlins Regierende Bürgermeisterin in spe, Elif Eralp (Linkspartei): Spricht offen von einer „solidarischen Migrationsgesellschaft“. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Berlins Regierende Bürgermeisterin in spe, Elif Eralp (Linkspartei): Spricht offen von einer „solidarischen Migrationsgesellschaft“. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
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Berlin ist verloren

Wahlrecht für Illegale, neue Aufnahmeprogramme und bloß keine Abschiebungen: In Berlin schafft sich die Linkspartei mit ihren Juniorpartnern ein neues Wahlvolk – koste es, was es wolle. Ein Kommentar von Frank Hauke.

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Berlins Regierende Bürgermeisterin in spe, Elif Eralp (Linkspartei): Spricht offen von einer „solidarischen Migrationsgesellschaft“. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
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