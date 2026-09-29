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Türkeibesuch: Bei Erdogan übt Wüst schon mal Kanzler

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Türkeibesuch: Bei Erdogan übt Wüst schon mal Kanzler

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst beim türkischen Präsidenten Erdogan. Foto: picture alliance / Anadolu | TUR Presidency / Mustafa Kamaci
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst beim türkischen Präsidenten Erdogan. Foto: picture alliance / Anadolu | TUR Presidency / Mustafa Kamaci
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst beim türkischen Präsidenten Erdogan. Foto: picture alliance / Anadolu | TUR Presidency / Mustafa Kamaci
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Bei Erdogan übt Wüst schon mal Kanzler

Hendrik Wüst macht Erdoğan seine Aufwartung und umwirbt die Türken daheim. Für den großen Auftritt wird sogar die deutsche Nachkriegsgeschichte zurechtgebogen. Ein Kommentar.

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