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Urteil wegen angeblichen Hitlergrußes: Bei der CDU erlaubt, bei der AfD kommt der Staatsanwalt

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Zwei ähnliche Motive, aber nur eines landet wegen des vermeintlichen Hitlergrußes vor Gericht. Das ist Gesinnungsjustiz gegen die Afd.
Zwei ähnliche Motive, aber nur eines landet wegen des vermeintlichen Hitlergrußes vor Gericht. Das ist Gesinnungsjustiz gegen die Afd.
Zwei ähnliche Motive, aber nur eines landet wegen des vermeintlichen Hitlergrußes vor Gericht. Fotos: Screenshot JF & CDU Datteln
JF-Plus Icon Premium Urteil wegen angeblichen Hitlergrußes
 

Bei der CDU erlaubt, bei der AfD kommt der Staatsanwalt

CDU und AfD nutzen ein zum Verwechseln ähnliches Plakatmotiv, das Eltern zeigt, die mit ihren Händen ein Dach über ihren Kindern bilden. Doch nur bei der AfD schreitet die Justiz ein. Das ist Gesinnungsjustiz. Ein Kommentar.

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Zwei ähnliche Motive, aber nur eines landet wegen des vermeintlichen Hitlergrußes vor Gericht. Fotos: Screenshot JF & CDU Datteln
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