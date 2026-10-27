Bei der CDU erlaubt, bei der AfD kommt der Staatsanwalt

Zwei ähnliche Motive, aber nur eines landet wegen des vermeintlichen Hitlergrußes vor Gericht. Fotos: Screenshot JF & CDU Datteln

CDU und AfD nutzen ein zum Verwechseln ähnliches Plakatmotiv, das Eltern zeigt, die mit ihren Händen ein Dach über ihren Kindern bilden. Doch nur bei der AfD schreitet die Justiz ein. Das ist Gesinnungsjustiz. Ein Kommentar.