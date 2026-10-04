„Austausch des Wahlvolks“? Was Ulf Poschardt behauptet, ist simple Mathematik

„Noch zu paternalisierendes Wahlvolk“: Ulf Poschardt erregt mit einem Kommentar linke Gemüter. Foto: picture alliance / dpa | Monika Skolimowska

Der frühere „Welt“-Chef beschreibt eine Verschiebung, die jeder in den Tabellen des Statistischen Bundesamts nachlesen kann. Über seinen Text wird trotzdem gestritten, als hätte er etwas Unerhörtes gesagt. Ein Kommentar von Jan A. Karon.