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Debatte über „Welt“-Beitrag: „Austausch des Wahlvolks“? Was Ulf Poschardt behauptet, ist simple Mathematik

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Jan Karon kommentiert die Debatte über einen Poschardt-Artikel
Jan Karon kommentiert die Debatte über einen Poschardt-Artikel
„Noch zu paternalisierendes Wahlvolk“: Ulf Poschardt erregt mit einem Kommentar linke Gemüter. Foto: picture alliance / dpa | Monika Skolimowska
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„Austausch des Wahlvolks“? Was Ulf Poschardt behauptet, ist simple Mathematik

Der frühere „Welt“-Chef beschreibt eine Verschiebung, die jeder in den Tabellen des Statistischen Bundesamts nachlesen kann. Über seinen Text wird trotzdem gestritten, als hätte er etwas Unerhörtes gesagt. Ein Kommentar von Jan A. Karon.

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„Noch zu paternalisierendes Wahlvolk“: Ulf Poschardt erregt mit einem Kommentar linke Gemüter. Foto: picture alliance / dpa | Monika Skolimowska
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