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Hoheitliche Aufgaben: Ausländer raus aus den Ausländerbehörden

Hoheitliche Aufgaben: Ausländer raus aus den Ausländerbehörden

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Wenn ein Afghane Einreisedokumente manipuliert: Ein Ausländer sitzt am Schreibtisch und fälscht Ausweise. Foto: JF-Montage/Singer mit KI
Wenn ein Afghane Einreisedokumente manipuliert: Ein Ausländer sitzt am Schreibtisch und fälscht Ausweise. Foto: JF-Montage/Singer mit KI
Wenn ein Afghane Einreisedokumente manipuliert: Ausländer sollten nicht mit derart hoheitlichen Aufgaben betraut werden. Foto: JF-Montage/Singer mit KI
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Ausländer raus aus den Ausländerbehörden

Obwohl ein Afghane in Dortmund mutmaßlich massenhaft Pässe fälschte und zuvor wegen versuchten Asylbetrugs auffiel, arbeitet er nun unbehelligt in einer anderen Ausländerbehörde. Aus dem Skandal lassen sich vier konkrete Handlungen ableiten. Ein Kommentar.

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Wenn ein Afghane Einreisedokumente manipuliert: Ausländer sollten nicht mit derart hoheitlichen Aufgaben betraut werden. Foto: JF-Montage/Singer mit KI
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