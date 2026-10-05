Ausländer raus aus den Ausländerbehörden

Wenn ein Afghane Einreisedokumente manipuliert: Ausländer sollten nicht mit derart hoheitlichen Aufgaben betraut werden. Foto: JF-Montage/Singer mit KI

Obwohl ein Afghane in Dortmund mutmaßlich massenhaft Pässe fälschte und zuvor wegen versuchten Asylbetrugs auffiel, arbeitet er nun unbehelligt in einer anderen Ausländerbehörde. Aus dem Skandal lassen sich vier konkrete Handlungen ableiten. Ein Kommentar.