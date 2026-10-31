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Schachern um Bellevue: Amt ohne Würde

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Produkt eines Postengeschachers. Er übt das höchste Staatsamt der Bundesrepublik wie ein Parteivertreter aus. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Produkt eines Postengeschachers. Er übt das höchste Staatsamt der Bundesrepublik wie ein Parteivertreter aus. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Produkt eines Postengeschachers. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Amt ohne Würde

Frank-Walter Steinmeier verkörperte das höchste Staatsamt als Funktionär einer Parteienkaste. Das Tauziehen um seine Nachfolge zeigt nun, wie wenig den Bundespräsidenten noch mit den Bürgern verbindet. Ein Kommentar von Kurt Zach.

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Produkt eines Postengeschachers. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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