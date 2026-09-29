Christentum und Islam (Symbolbild): Eine Seite predigt noch den Absolutheitsanspruch. Foto: picture alliance / Anadolu | Ismael Adnan Yaqoob

„Allahu Akbar“ in der Kirche: Wie kann das Abendland da noch gerettet werden?

In Bayern lädt eine Pfarrerin einen Imam in die Kirche ein – der vor dem Altar prompt das „Allahu Akbar“ ausruft. Die Szene erklärt beispielhaft, warum das christliche Abendland untergeht. Dem lässt sich nur eines entgegensetzen. Ein Kommentar.