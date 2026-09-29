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Vorfall in Bayern: „Allahu Akbar“ in der Kirche: Wie kann das Abendland da noch gerettet werden?

Vorfall in Bayern: „Allahu Akbar“ in der Kirche: Wie kann das Abendland da noch gerettet werden?

Vorfall in Bayern: „Allahu Akbar“ in der Kirche: Wie kann das Abendland da noch gerettet werden?

Christentum und Islam (Symbolbild): Eine Seite predigt noch den Absolutheitsanspruch. Foto: picture alliance / Anadolu | Ismael Adnan Yaqoob
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„Allahu Akbar“ in der Kirche: Wie kann das Abendland da noch gerettet werden?

In Bayern lädt eine Pfarrerin einen Imam in die Kirche ein – der vor dem Altar prompt das „Allahu Akbar“ ausruft. Die Szene erklärt beispielhaft, warum das christliche Abendland untergeht. Dem lässt sich nur eines entgegensetzen. Ein Kommentar.

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