Alice Weidel, Giorgia Meloni und Frieden in der Ukraine

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Wie hält es eine rechte Partei mit der Sicherheits- und Außenpolitik? Wie ist die Haltung zu Russland, dem Ukraine-Krieg, China, den USA? Zumal wenn es um eine Partei in Deutschland geht, die zunehmend den Anspruch erhebt, künftig auch im Bund politische Macht auszuüben, und in Sachsen-Anhalt erstmals kurz vor einer Regierungsbeteiligung steht.

AfD-Chefin Alice Weidel: „Die Ukraine ist zu klein. Sie kann den Krieg nicht gewinnen“

In einem aktuellen Video-Interview mit der britischen Zeitschrift The Economist musste AfD-Bundessprecherin Alice Weidel hierzu kritische Fragen beantworten. Economist-Chefredakteurin Zanny Minton Beddoes nimmt die Forderung der AfD in den Blick, die Unterstützung der Ukraine sofort zu stoppen. Dies forderte auch eine gemeinsame Entschließung der AfD mit dem BSW von dieser Woche im Landtag von Sachsen-Anhalt.

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Weidel fordert für Deutschland Diesel-Deal wie Donald Trump

Rundheraus erklärt Weidel den Abwehrkampf der ukrainischen Nation für gescheitert, der Krieg sei verloren: „Die Ukraine ist leider zu klein. Die Ukraine kann gegen Russland nicht gewinnen. Das ist unmöglich.“ Auf Nachfrage bestreitet Weidel, dass der ukrainische Präsident Selenskyj zu einem Waffenstillstand oder Frieden bereit sei.

Zugleich wich Weidel der Frage aus, ob Russland eine Bedrohung für Deutschland und Europa sowie die Nato ist. Stattdessen solle Deutschland dasselbe tun wie US-Präsident Trump und mit dem russischen Machthaber Putin über die Lieferung von Diesel und auch über Öl und Gas verhandeln.

Schockierende Geringschätzung gegenüber einer Nation, die um ihre Freiheit kämpft

Schockierend ist im Interview die Empathielosigkeit, mit der Alice Weidel – wie auch weitere AfD-Politiker – über ein Volk und seine Führung spricht, die sich seit über vier Jahren gegen einen Aggressor verteidigen. Es ist eine Geringschätzung, mit der man einer Nation begegnet, die ihre Souveränität und Freiheit tapfer behauptet. Weder Weidel im Interview noch die AfD Sachsen-Anhalt in der Entschließung im Landtag sind in der Lage, die russische Aggression beim Namen zu nennen, es kommt zu einer regelrechten Täter-Opfer-Umkehr.

Hat die Ukraine wirklich den Krieg verloren? Immerhin hält sich das Land seit mehr als vier Jahren. Putins ursprüngliches Kriegsziel einer raschen Eroberung ist gescheitert. Die auf wenige Tage ausgelegte „militärische Spezialoperation“ zur Niederwerfung der Ukraine verlief offensichtlich völlig anders als von ihm geplant. Russlands Truppen haben etwa ein Fünftel des Landes besetzt, aber die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand. Die Fronten sind seit Ende 2023 weitgehend eingefroren, Putins Armee kommt kaum voran, und wenn, unter irrwitzigen Verlusten.

Weidels abschätzige Worte über die Ukraine werden bei Osteuropäern aufmerksam registriert

Der Krieg hat sich zu einem furchtbaren Stellungskrieg entwickelt, der mit seinen mehr als zwei Millionen Opfern die Blutmühle von Verdun aus dem Ersten Weltkrieg längst in den Schatten stellt. Mehr als eine halbe Million Soldaten sind gefallen, nach unabhängigen Schätzungen erheblich mehr russische als ukrainische. Hunderttausende sind verletzt und verstümmelt. Millionen Ukrainer mussten ihre Heimatorte verlassen. Es ist der größte und blutigste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine absolute Katastrophe.

Wenn Alice Weidel sagt, die Ukraine sei „zu klein“, um sich gegen die Eroberung durch Russland zu wehren, dann werden diese Worte in Ländern wie Finnland, Polen oder den baltischen Staaten aufmerksam registriert, die kleiner sind als die Ukraine und die im Gegensatz zum von nationaler Selbstverleugnung und pazifistischem Wunschdenken befallenen Deutschland historisch bewiesen haben, sich imperialen Erpressungsversuchen nicht zu beugen.

Teile der AfD hängen illusionären Vorstellungen über ein Deutschland ohne Nato-Mitgliedschaft an

Die AfD steht offensichtlich noch vor der Klärung der Frage, was es eigentlich realpolitisch bedeutet, nationale Interessen zu verfolgen. Ist es im nationalen Interesse, die deutschen Handelswege weltweit zu sichern? Ist dies möglich, ohne einem mächtigen Militärbündnis anzugehören, in dem Sicherheit kollektiv organisiert wird? Ein aktueller Blick ins Rote Meer lehrt, dass dies völlig illusionär ist.

Was bedeutet Souveränität in einer zunehmend gefährlichen Welt, wenn die eigenen Verteidigungsfähigkeiten durch jahrzehntelange Sparpolitik ausgedünnt worden sind? Souveränität heißt, sich selbst verteidigen zu können. Dafür braucht es angesichts der Lage Deutschlands neben eigenen Fähigkeiten starke Bündnisse. Deshalb ist die in Teilen der AfD verbreitete Vorstellung eines Deutschlands ohne Nato-Mitgliedschaft und transatlantische Kooperation eine naive Illusion.

Beim Umgang mit Russland wurden zweifellos massive Fehler begangen

Unbestritten sind in den letzten Jahrzehnten im Umgang mit Russland und insbesondere beim Konflikt um die Ukraine massive Fehler begangen worden. Es war fahrlässig, das seit dem Untergang der Sowjetunion um seine politische und nationale Selbstbehauptung ringende Russland zu demütigen, wie beispielhaft US-Präsident Obama es zur „Regionalmacht“ herabstufte. Auch ist es überfällig, diplomatische Bemühungen wiederzubeleben, die auf moralische Arroganz und die Demütigung des Gegenübers verzichten.

Dazu gehört aber, zu realisieren, dass sich Russland unter Putin zunehmend einer aggressiven und imperialistischen Politik zugewandt hat, die Europa objektiv bedroht. Davor die Augen zu verschließen, wäre gefährliche Selbsttäuschung. Ebenso ist jeder Ansatz deutscher Außenpolitik zum Scheitern verurteilt, der darauf hinausläuft, sich auf Kosten vitaler Interessen ost- und mitteleuropäischer Nationen mit Russland zu arrangieren. Das wäre nicht nur historisch und moralisch ignorant. Schlimmer noch: Es würde auch politisch scheitern.

Wie Giorgia Meloni völlig anders Stellung nimmt: „Ich vermisse die russischen Panzer nicht!“

Es lohnt sich, die von Weidel formulierten Positionen mit der jüngsten Rede der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu vergleichen. Am Mittwoch hielt die seit vier Jahren amtierende italienische Regierungschefin und Vorsitzende der rechten „Fratelli d‘Italia“ eine bemerkenswerte Regierungserklärung im Parlament.

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Meloni erinnerte an große Ereignisse der europäischen Geschichte: die Niederschlagung des Ungarnaufstands 1956 und des Prager Frühlings 1968 durch sowjetische Truppen, den Fall der Berliner Mauer 1989, den folgenden Abzug russischer Truppen, und erklärte: „Ich vermisse die russischen Panzer in Europa nicht.“

Meloni warnt vor einem neuen russischen Imperialismus nach Sowjet-Art

Weiter stellt Meloni klar: Wenn die Ukraine aufhöre, sich zu verteidigen, würde Russland sie komplett erobern. Danach könnte es weitere europäische Nationen bedrohen. Es könnte ein neuer Imperialismus nach Sowjet-Art zurückkehren. Und sie fügte hinzu: „Niemand wird mich jemals davon überzeugen können, dass die Kapitulation derer, die ihre Freiheit verteidigen, als Frieden bezeichnet werden kann.“

Während die AfD-Chefin den militärischen Selbstbehauptungswillen der Ukraine als Illusion darstellt, betonte Meloni, dass Moskau in diesem Jahr nur sehr wenig Gelände gewonnen und teils auch wieder verloren habe, was es in den vergangenen Monaten erobert hatte.

Meloni: „Russland gelingt es nicht, das ukrainische Volk auf dem Schlachtfeld zu besiegen“

Scharf wendet sich Meloni gegen den Charakter der aktuellen russischen Kriegsführung: „Da Moskau nicht in der Lage ist, an der Front voranzukommen, hat es begonnen, die Zivilbevölkerung immer härter anzugreifen: Kraftwerke, Wohnhäuser, Krankenhäuser, sogar Busse, die Menschen zur Arbeit bringen, wie bei dem schrecklichen Massaker von Kramatorsk. Es handelt sich um eine Strategie, mit der Russland versucht, das ukrainische Volk durch Terror, Kälte und Dunkelheit zu brechen, schlicht deshalb, weil es ihm nicht gelungen ist, dieses Volk auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Die Tatsachen widerlegen im Übrigen die Propaganda des Kremls und auch die Propaganda jener, die sie hier in Italien verbreiten.“

Der Stillstand im Ukraine-Krieg sei nicht vom Himmel gefallen, so Meloni: „Er wurde durch den Mut der Ukrainer und die Unterstützung des Westens geschaffen, einschließlich Italiens.“ Das Halten der Front sei „das einzige wirksame Instrument, über das wir verfügen, um Russland an einen ernsthaften Verhandlungstisch zu bringen“.

Meloni kritisiert Trump scharf für „Diesel-Deal“ mit Putin

Anders als die AfD-Chefin erklärt Meloni: Die Unterstützung der Ukraine sei „keine Alternative zum Frieden“ – sie sei vielmehr das, „was Frieden überhaupt erst möglich macht“. Die Unterstützung Kiews, „mit besonderem Augenmerk auf die Zivilbevölkerung, der Druck auf Moskau und die euroatlantische Einheit bleiben die Säulen unseres Handelns“, stellt Meloni fest.

Bemerkenswert ist, wie Meloni sich gegen Trumps Ukraine-Politik und seinen „Diesel-Deal“ mit Russland stellt: Die Entscheidung halte sie für „riskant“, vor allem aber müsse man sich bewusst sein, dass der sprunghafte Anstieg der Kraftstoffpreise „vor allem auf den Krieg im Iran zurückzuführen ist und nicht auf den Konflikt in der Ukraine“. Eine schallende Ohrfeige für den US-Präsidenten und seinen aus dem Ruder gelaufenen Krieg am Golf.

Konservative und Rechte sind in der Haltung zu Russland zerrissen

Es ist ein offenes Geheimnis, dass nicht nur die europäischen Gesellschaften insgesamt, sondern, wie an Weidel und Meloni sichtbar, auch Konservative und Rechte in der Frage der Sicherheitspolitik und der Haltung zu Russland zerrissen sind.

Eine Klärung ist indes unausweichlich, will die AfD politische Verantwortung für Deutschlands Sicherheit und die gemeinsam mit anderen europäischen Nationen organisierte Sicherheit des Kontinents übernehmen. Indifferenz, Schaukelpolitik oder nationalpazifistischer Isolationismus führen in die Irre.

Eine einfache Lösung des Ukraine-Krieges wird es nicht geben

Wir stehen beim Ukraine-Krieg vor einem Dilemma. Die Situation ist verfahren. Die finanziellen Möglichkeiten für eine Fortführung dieses blutigen Krieges sind auf allen Seiten endlich. Eine einfache Lösung wird es nicht geben.

Soll eine Lösung des Ukraine-Krieges tragfähig sein, muss sie zugleich den Grundstein für eine neue Ordnung von Sicherheit und diplomatischen Beziehungen legen. Deutschland könnte und sollte hier eine zentrale Rolle spielen. Nicht mit einem Weg in den Isolationismus, sondern zu mehr europäischer Zusammenarbeit und neuer Vertrauensbildung – unter Einschluss von Russland.

Frieden ohne Sicherheitsgarantien wird nicht tragfähig sein

Umso wichtiger sind deshalb verstärkte Schritte zur diplomatischen Verständigung. Hierfür fehlen tatsächlich Initiativen der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz.

Ein Waffenstillstand, geschweige denn eine Friedenslösung wird nur zustande kommen und tragfähig sein, wenn seine Absicherung geklärt wird – Sicherheitsgarantien sind der Knackpunkt. Wer ist dazu in der Lage? Das ist der gordische Knoten, den es zu durchschlagen gilt.

Wir verdanken den Völkern Ostmitteleuropas Deutschlands Einheit und Freiheit

Frieden und Freiheit sind jedenfalls nur durch Stärke zu verteidigen. Das wissen aus leidvoller Erfahrung nur wenige so gut wie die Völker Mittel- und Osteuropas, die sich 1989/1990 in einem beispiellosen Völkerfrühling ihre Freiheit und Souveränität zurückerobert haben. Einem Völkerfrühling, dem wir Deutschen unsere wiedergewonnene Einheit und Freiheit verdanken. Das dürfen wir ihnen nicht vergessen.