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Parteiensystem im Wandel: AfD und Linkspartei: Schluss mit zweierlei Maß

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AfD-Ministerpräsidentenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, und AfD-Landtagspräsident Tobias Rausch: Neue Normalität. Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool | Ronny Hartmann
AfD-Ministerpräsidentenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, und AfD-Landtagspräsident Tobias Rausch: Neue Normalität. Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool | Ronny Hartmann
AfD-Ministerpräsidentenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, und AfD-Landtagspräsident Tobias Rausch: Neue Normalität. Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool | Ronny Hartmann
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AfD und Linkspartei: Schluss mit zweierlei Maß

Links gilt als Normalität, rechts als Gefahr: Die Brandmauerdebatte ist von realitätsferner Heuchelei geprägt. Es ist Zeit, sich an den Aufstieg der AfD und der Linkspartei zu gewöhnen. Ein Kommentar von Werner J. Patzelt.

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AfD-Ministerpräsidentenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, und AfD-Landtagspräsident Tobias Rausch: Neue Normalität. Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool | Ronny Hartmann
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