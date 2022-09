Finanz-Ping-Pong mit Katar – tausche Geld gegen Terror

Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber – dieses alte Sprichwort beschreibt das deutsche Wesen sehr authentisch. Wir wählen sie nicht nur, wir füttern sie auch noch: Deutschland zahlt das Geld, das in radikale Moscheen fließt und züchtet sich damit den Terror im eignen Land groß. Wie das sein kann? Deutschland kauft in Katar ein und das Geld sickert in Millionenhöhe wieder zurück, in Form von Millionenspenden an Moscheen-Vereine, die eine gewisse „Distanzlosigkeit“ zur radikalen Muslimbruderschaft pflegen.

Aufgeflogen ist der Geldfluß durch ein Investigativ-Team der ARD und der Wochenzeitung Die Zeit. Derzeit arbeiten sich die Journalisten durch geleakte Belege katarischer „Wohltätigkeitsorganisationen“, die Spenden an deutsche Moscheen-Vereine beweisen sollen. Auch der Verfassungsschutz hat die Spur aufgenommen. Berichten der „Tagesschau“ zur Folge, werden Zahlungspläne und Dankschreiben für eine Verbindung zwischen zwei Berliner Moscheen mit Kontakten zur Muslimbruderschaft und den Wohltätigkeitsorganisationen mit Sitz in Doha sprechen. Geld soll auch an Vereine in Hamburg, Frankfurt am Main, Essen, Ulm, Bielefeld, Offenbach, Heidelberg und München geflossen sein.

Bei den verdächtigten Moscheen-Vereinen in Berlin handelt es sich um die Neuköllner Begegnungsstätte (NBS), auch als „Dar-as-Salam-Moschee“ bekannt und mit direkten Verbindungen zur Landespolitik, und das Interkulturelle Zentrum für Dialog und Bildung (IZDB) im Wedding, das sechs Millionen Euro erhalten haben soll. Die beiden Vereine sind dem Staatschutz nicht unbekannt, ein Bericht des Verfassungsschutzes erwähnt sie in den Jahren 2014 bis 2016 sogar namentlich und stellt eine Verbindung zur Muslimbruderschaft her.

Verfassungsschutz hat Moschee-Vereine im Visier

Imam Mohamed Taha Sabri der Neuköllner Begegnungsstätte fühlt sich auf der Berliner Politbühne wohl, wird als eine der bedeutendsten muslimischen Persönlichkeiten der Hauptstadt hofiert und honoriert. Obwohl in seiner Moschee international agierende Haßprediger sich die Klinke in die Hand geben, verlieh ihm der damalige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Landesverdienstorden. Zwar hatte ihn der Verfassungsschutz damals schon beobachtet, davon will der SPD-Landesvater aber keine Kenntnis gehabt haben.

Neben dem Berliner Verfassungsschutz haben auch RBB-Reporter die Neuköllner Begegnungsstätte im Visier gehabt. Schon 2012 gab es Gerüchte darüber, die Moschee würde Geld aus Katar bekommen. Damit konfrontiert, stritt es Imam Taha Sabri damals aber ab. Doch jetzt liegt ein Video der katarischen „Wohltätigkeitsorganisation“ Qatar Charity den Journalisten vor und straft den Imam der Lüge.

Katar finanziert Terror mit

Das Video zeigt nämlich den Imam bei einem Besuch eines Vertreters von Qatar Charity, wie er sich bei den großzügigen Gönnern bedankt: „Diese Moschee wurde im Jahr 2007 Gott sei Dank mit der Hilfe und der Übernahme des Großteils der Kosten durch Menschen aus Katar gekauft. Möge Gott ihnen für ihre Taten danken.“

Es ist hinlänglich bekannt, daß Katar den internationalen islamischen Terrorismus nicht nur ideologisch unterstützt, sondern auch kräftig mitfinanziert. Mitglieder der katarischen Herrscherfamilie sind direkt oder indirekt involviert. Durch die zukünftigen Gas-Käufe aus Katar, würde auch deutsches Geld in terroristische Kanäle fließen.