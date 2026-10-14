Wohin die mehr als 400 Milliarden Euro der Asylindustrie fließen

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In seinem neuerschienenen Buch „Der Asylkomplex“ kommt der ehemalige JF-Redakteur und Mitgründer des „Glut“-Magazins Björn Harms auf eine gigantische Summe, die sich seit 2016 im Zuge von Asylleistungen aufgetürmt hat. Dabei ist die Zahl von 400 Milliarden Euro „konservativ geschätzt“, sagt Harms im Videointerview mit der JUNGEN FREIHEIT. Neben der Unterbringung kommen jedoch noch Kosten für Bildung, psychologische Betreuung von Migranten und vieles mehr zusammen.

Harms spricht von einem „Infinite Money Glitch“, einem unendlichen Geld-Trick, über den der Staat über die Steuerzahler verfügt und der gnadenlos ausgenutzt wird. Wer sind die zahlreichen Profiteure dieses Systems? Sehen Sie jetzt das gesamte Video auf Youtube: