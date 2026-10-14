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JF-TV-Interview: Wohin die mehr als 400 Milliarden Euro der Asylindustrie fließen

JF-TV-Interview: Wohin die mehr als 400 Milliarden Euro der Asylindustrie fließen

JF-TV-Interview: Wohin die mehr als 400 Milliarden Euro der Asylindustrie fließen

Björn Harms im JF-Studio. Er erläutert die Funktionsweise der Asylindustrie. Foto: JF /// picture alliance / ABBfoto
Björn Harms im JF-Studio. Er erläutert die Funktionsweise der Asylindustrie. Foto: JF /// picture alliance / ABBfoto
Björn Harms: Der Ex-JF-Redakteur und Mitgründer des „Glut“-Magazins erklärt, wie der Asylkomplex funktioniert. Foto: JF /// picture alliance / ABBfoto
JF-TV-Interview
 

Wohin die mehr als 400 Milliarden Euro der Asylindustrie fließen

Obwohl die Summe von 400 Milliarden Euro gigantisch erscheint, ist es nur eine zurückhaltende Annäherung. Tatsächlich sind die Kosten der Asylindustrie seit 2016 weit höher, ist sich der ehemalige JF-Redakteur und Buchautor Björn Harms im JF-TV-Interview sicher.
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In seinem neuerschienenen Buch „Der Asylkomplex“ kommt der ehemalige JF-Redakteur und Mitgründer des „Glut“-Magazins Björn Harms auf eine gigantische Summe, die sich seit 2016 im Zuge von Asylleistungen aufgetürmt hat. Dabei ist die Zahl von 400 Milliarden Euro „konservativ geschätzt“, sagt Harms im Videointerview mit der JUNGEN FREIHEIT. Neben der Unterbringung kommen jedoch noch Kosten für Bildung, psychologische Betreuung von Migranten und vieles mehr zusammen.

Harms spricht von einem „Infinite Money Glitch“, einem unendlichen Geld-Trick, über den der Staat über die Steuerzahler verfügt und der gnadenlos ausgenutzt wird. Wer sind die zahlreichen Profiteure dieses Systems? Sehen Sie jetzt das gesamte Video auf Youtube:

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Björn Harms: Der Ex-JF-Redakteur und Mitgründer des „Glut“-Magazins erklärt, wie der Asylkomplex funktioniert. Foto: JF /// picture alliance / ABBfoto
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