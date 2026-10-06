Woher kamen die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Kandidaten, Herr Patzelt?

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Zusammen kommen die AfD und das BSW im Landtag von Sachsen-Anhalt auf eine Mehrheit von 44 Stimmen. Dennoch erhält der zum Landtagspräsidenten gewählte AfD-Politiker Tobias Rausch mehr stimmen.

Woher diese gekommen sein könnten, was der Tag für die Wahl von Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten bedeutet und wie es nun mit der Brandmauer weitergeht, erklärt der renommierte Politikwissenschaftler Werner Patzelt im Interview mit JF-TV.