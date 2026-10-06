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JF-TV-Interview: Woher kamen die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Kandidaten, Herr Patzelt?

JF-TV-Interview: Woher kamen die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Kandidaten, Herr Patzelt?

JF-TV-Interview: Woher kamen die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Kandidaten, Herr Patzelt?

Politikexperte Werner Patzelt (l.) und der neue Landtagspräsident Tobias Rausch. Fotos: Picture Alliance /// Montage: JF
Politikexperte Werner Patzelt (l.) und der neue Landtagspräsident Tobias Rausch. Fotos: Picture Alliance /// Montage: JF
Politikexperte Werner Patzelt (l.) und der neue Landtagspräsident Tobias Rausch. Fotos: Picture Alliance /// Montage: JF
JF-TV-Interview
 

Woher kamen die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Kandidaten, Herr Patzelt?

In Sachsen-Anhalt passiert historisches: Die AfD stellt den Präsidenten des Landtags. Tobias Rausch bekam dabei mehr Stimmen als AfD und BSW haben. Was das für die CDU bedeutet, erklärt Politikexperte Werner Patzelt im JF-Interview.
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Zusammen kommen die AfD und das BSW im Landtag von Sachsen-Anhalt auf eine Mehrheit von 44 Stimmen. Dennoch erhält der zum Landtagspräsidenten gewählte AfD-Politiker Tobias Rausch mehr stimmen.

Woher diese gekommen sein könnten, was der Tag für die Wahl von Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten bedeutet und wie es nun mit der Brandmauer weitergeht, erklärt der renommierte Politikwissenschaftler Werner Patzelt im Interview mit JF-TV.

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Politikexperte Werner Patzelt (l.) und der neue Landtagspräsident Tobias Rausch. Fotos: Picture Alliance /// Montage: JF
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