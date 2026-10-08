Wofür Tobias Rausch jetzt Ordnungsrufe vergeben will

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Herr Rausch, Sie haben gestern bei NIUS gesagt, Sie wüssten, dass CDU-Abgeordnete für Sie gestimmt haben. Woher wissen Sie das bei einer geheimen Wahl?

Tobias Rausch: Wir sind sowohl vor als auch nach der Wahl mit unterschiedlichen Vertretern des Parlaments und des künftigen Parlaments im Gespräch. Wir kannten die Umfragewerte und wussten, dass wir uns auf eine Regierungsübernahme vorbereiten müssen. Deshalb führen wir viele konstruktive und sehr vertrauliche Gespräche. Darauf sind wir auch stolz. Es wird viel spekuliert. Wir werden dazu nichts Konkretes sagen. Aber das Wahlergebnis bei der Wahl des Landtagspräsidenten hat gezeigt, dass wir über das BSW hinaus Stimmen gewinnen konnten. Auf diese Stimmen bauen wir auch, um im Dezember Ulrich Siegmund zum ersten AfD-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt und Deutschland zu wählen.

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Haben Ihnen die CDU-Abgeordneten persönlich ihre Unterstützung zugesichert? Können Sie Namen nennen oder zumindest sagen, mit wie vielen Abgeordneten Sie im Gespräch sind?

Rausch: Namen werde ich nicht nennen. Wir sind mit etwa einem Dutzend Abgeordneten im Gespräch. Ich selbst habe zu diesem Thema mehr als zehn Gespräche mit unterschiedlichen Abgeordneten geführt. Man muss wissen, dass die CDU in Sachsen-Anhalt in drei Lager gespalten ist und vor einem Richtungsstreit steht. Die CDU muss sich grundsätzlich fragen: Wohin will sie sich entwickeln?

Will sie an der Brandmauer festhalten? Dann wird sie zwischen Rot-Rot-Grün und AfD zerrieben. Das hat man in Mecklenburg-Vorpommern gesehen, wo die CDU nicht einmal mehr die Fünfprozenthürde erreicht hat. Deshalb schrillen bei dem einen oder anderen die Alarmglocken. Wie geht es mit der CDU weiter?

Der ehemalige Innenminister und Landesvorsitzende Holger Stahlknecht hat erst kürzlich wieder gefordert, dass die Brandmauer fallen müsse. Andere CDU-Vertreter äußern sich ähnlich. Wir müssen noch ein paar Tage bis Dezember abwarten. Aber an der Frage, wie es mit der CDU weitergeht, wird sich in Sachsen-Anhalt viel entscheiden. Mit Ihren Aussagen haben Sie innerhalb der CDU erhebliche Unruhe ausgelöst. Es gab sogar Forderungen, gegen Ihre möglichen Unterstützer Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Gefährden Sie nicht künftige Mehrheiten, wenn Sie solche Absprachen öffentlich machen?

Rausch: Nein, das will ich nicht. Erstens gibt es viele CDU-Leute, die selbst schon entsprechende Positionen öffentlich gemacht haben. Zweitens nennen wir keine Namen. Das wäre auch unredlich. Wir waren mit mehreren Abgeordneten aus unterschiedlichen Lagern im Gespräch. Schulze hat angekündigt, die CDU solle sich komplett enthalten. Das ist nicht passiert.

Daran sieht man: Ein Teil hat sich enthalten, ein Teil hat für uns gestimmt und ein Teil gegen uns. So ist auch die CDU-Fraktion aufgestellt. Ein Drittel will sich uns öffnen, ein Drittel lehnt das entschieden ab und ein Drittel steht zwischen den Stühlen. Die CDU muss diese Frage für sich selbst klären.

Wir als AfD wollen die Regierung übernehmen und die Amtsgeschäfte führen. Wir haben immer gesagt, dass wir stabil regieren wollen. Das funktioniert aber nur, wenn wir mit einzelnen Abgeordneten und auch mit dem BSW sprechen. Diese Gespräche laufen vertraulich. Davon ist kaum etwas öffentlich geworden. Man konnte sich anhand des Wahlergebnisses vom 6. Oktober zusammenreimen, wer wie gestimmt hat. Das war kein Geheimnisverrat, sondern eine Sachstandsmeldung. Die CDU muss ihr Verhältnis zu uns klären.

Man sollte jetzt nicht auf jeden Zug aufspringen, den die politische Linke oder die SPD in Gang setzen. Wer gesehen hat, wie die SPD-Bundestagsfraktion gleich zu einem Trauer- oder Gedenkmarsch aufgerufen und Stellungnahmen eingefordert hat, erkennt, dass das koordiniert ist. Die Brandmauer führt doch dazu, dass die Leute wählen können, wen sie wollen, und am Ende regiert die SPD.

Die CDU muss überlegen, ob sie den Weg anderer Parteien gehen will, etwa der Forza Italia, oder ob für sie langsam der Existenzkampf beginnt. Die AfD profitiert von der aktuellen politischen Lage und ihrer fortschreitenden Professionalisierung. Sie wird immer stärker. Die CDU muss sich fragen, in welche Richtung sie gehen will. Aus unserer Sicht muss die CDU überlegen, mit welcher Partei sie in welchen Sachfragen ihre Positionen besser umsetzen kann. Wir haben ihr auch im Bundestag Angebote gemacht, etwa durch unseren Kollegen Baumann oder Frau Dr. Weidel. Das ist, denke ich, Parteilinie.

Politische Unterstützung wird oft mit Gegenleistungen verbunden. Könnte die Gegenleistung der AfD darin bestanden haben, dass Sie im Gegenzug den CDU-Kandidaten Carsten Borchert bei der Wahl zum Vizepräsidenten unterstützt haben?

Rausch: Darüber wird viel spekuliert. Wir haben in der Fraktion intensiv darüber diskutiert, ob wir das Präsidium zunächst nur mit acht Leuten besetzen und die anderen Kandidaten durchfallen lassen sollten, gewissermaßen als Retourkutsche dafür, dass uns in der vergangenen Wahlperiode über fünf Jahre hinweg entsprechende Posten verwehrt wurden. Davon haben wir aber abgeraten. Wir haben gesagt, dass wir der CDU einen Repräsentanten zugestehen.

Deshalb haben wir diesen Kandidaten auch mit deutlich mehr Stimmen ins Amt gewählt. Wir wollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und achten die parlamentarischen Gepflogenheiten. Mir ist wichtig, dass Parteien und Mandatsträger erkennen: Man darf nicht Gesetze, Verordnungen und Regeln ändern, nur weil einem eine Partei nicht passt. Man muss immer bedenken, dass die Mehrheit von heute die Minderheit von morgen sein kann und umgekehrt.

Deshalb war für uns klar, dass wir Herrn Borchert wählen. Wir hätten auch Herrn Willingmann gewählt. Allerdings stellte sich für uns eine entscheidende Frage: Wie ist es damit zu vereinbaren, dass Willingmann derzeit noch geschäftsführend Minister und damit Vertreter der Exekutive ist, gleichzeitig aber Vizepräsident des Landtags und damit Vertreter der Legislative werden wollte? Gegen ihn persönlich hätte nichts gesprochen.

Wir sind der Meinung, dass es in Deutschland Gewaltenteilung gibt und man nicht beide Positionen gleichzeitig ausüben sollte. Das werfen wir auch Herrn Schulze vor, der derzeit noch geschäftsführender Ministerpräsident und zugleich Fraktionsvorsitzender ist. Unserer Meinung nach schließen sich solche Doppelfunktionen aus.

Haben Sie Herrn Willingmann denn nahegelegt, als Minister zurückzutreten?

Rausch: Nein. Wir hatten den anderen Fraktionen Gespräche angeboten, aber die SPD hat es abgelehnt, mit uns zu sprechen. Hätten wir miteinander gesprochen, hätten wir ihm genau das gesagt. Wir haben öffentlich dargelegt, dass dies unsere Beweggründe waren, Herrn Willingmann nicht zu wählen.

Warum hat die Linke Ihrer Meinung nach am Ende ihren Kandidaten zurückgezogen?

Rausch: Soweit man hört, hatten Linke, Grüne und SPD gehofft, mit den Stimmen von BSW und CDU unseren Vizepräsidentenkandidaten verhindern zu können. Anschließend sollten die Vizepräsidentenposten an CDU, SPD und Linke gehen.

Wir haben jedoch die Geschäftsordnung geändert. Mit der im April beschlossenen Parlamentsreform sollten die Rechte der AfD aus unserer Sicht erneut eingeschränkt werden. Wir haben deshalb dasselbe Recht eingefordert, das die CDU in der vorigen Wahlperiode hatte: Als stärkste Fraktion mit damals 40 Abgeordneten stellte sie sowohl den Landtagspräsidenten als auch einen Vizepräsidenten. Dafür haben wir nun ebenfalls eine parlamentarische Mehrheit bekommen.

Nachdem das Wahlergebnis für unseren Kollegen Dr. Tillschneider entsprechend ausgefallen war, erklärte die Linke, keinen Anspruch mehr auf einen Vizepräsidentenposten zu erheben. Nach der jetzigen Lage bekommt die CDU den zweiten Posten, der dritte ist noch vakant. Wir müssen sehen, welcher Abgeordnete aus der Mitte des Hauses für dieses Amt infrage kommt. Wir haben im Landtag ausdrücklich festgelegt, dass es drei Vizepräsidenten geben soll.

Wer wäre Ihr Wunschkandidat aus der Opposition?

Rausch: Es müsste ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin sein.

Wäre Herr Willingmann geeignet?

Rausch: Persönlich wäre er aus meiner Sicht geeignet, aber nicht mit dieser Doppelfunktion.

Und jemand von den Linken oder Grünen?

Rausch: Linke und Grüne haben auf unsere Gesprächsangebote sehr deutlich gemacht, dass sie mit uns überhaupt nicht sprechen und auch keinen Diskurs suchen wollen. Das ist bedauerlich. Unter Demokraten muss man miteinander sprechen und andere Meinungen aushalten können. Damit tut man sich dort offenbar schwer. Auch Teile der SPD haben damit Schwierigkeiten.

Wobei ich über Herrn Willingmann sagen muss, dass er die parlamentarischen Gepflogenheiten wahrt. Er grüßt ordentlich und gibt einem die Hand. Das handhaben andere in der SPD nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch das BSW noch einen Vertreter bekommt oder die SPD doch noch gesprächsbereit wird. Dann werden wir abwägen, wen wir aus diesen Parteien unterstützen.

Sie sind nun seit einigen Tagen gewählter Landtagspräsident. Wie hat die Landtagsverwaltung Sie bisher aufgenommen?

Rausch: Heute um zehn Uhr fand die Übergabe der Amtsgeschäfte statt. Mein Vorgänger, Herr Dr. Schellenberger, hat sie an mich übergeben. Die Mitarbeiter waren im Foyer versammelt. Er hat eine Abschiedsrede gehalten, ich eine Antrittsrede. Ich habe mit den Mitarbeitern gesprochen und erläutert, wie wir uns die künftige Arbeit im Haus vorstellen, welche gemeinsamen Aufgaben wir haben und wie wir sie bewältigen wollen.

Ab nächster Woche werden wir nach und nach Gespräche mit den Referatsleitungen führen. Anschließend werden wir die einzelnen Abteilungen besuchen und uns vorstellen. Wir sind also mitten in der Übernahme der Amtsgeschäfte.

Sind die Mitarbeiter im Landtag politisch neutral? Oder wurden manche Stellen auch nach Parteizugehörigkeit besetzt? Erwarten Sie eine neutrale und reibungslose Zusammenarbeit?

Rausch: Ich habe heute in meiner Ansprache gesagt, dass man nicht immer einer Meinung sein muss, dass Parteipolitik am Arbeitsplatz aber nichts zu suchen hat.

Wenn man beispielsweise als Referatsleiter für Personalmanagement zuständig ist, muss man Sachfragen klären. Wer im Gesetzgebungs- und Beratungsdienst arbeitet, muss juristische Einschätzungen abgeben. Persönliche politische Meinungen sollen zu Hause bleiben. Ansonsten sollte vernünftig zusammengearbeitet werden. Wer seine Arbeit ordnungsgemäß verrichtet, hat nichts zu befürchten. Wer grobe Dienstverstöße begeht, muss mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Das haben wir klar kommuniziert. Wir gehen zunächst von einer reibungslosen Zusammenarbeit aus, solange wir nichts anderes feststellen. In den ersten Tagen habe ich die Mitarbeiter der Verwaltung als aufgeschlossen erlebt. Alle sind gewillt, den Fortgang der parlamentarischen Geschäfte zu gewährleisten.

Julia Klöckner hat Sie aufgefordert, Ihr Amt als AfD-Generalsekretär niederzulegen, um die parteipolitische Neutralität als Landtagspräsident zu gewährleisten. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Amt neutral ausüben und es keinen Konflikt mit Ihrer Parteifunktion gibt?

Rausch: In der Vergangenheit haben Landtagspräsidenten und Vizepräsidenten teilweise auch an parlamentarischen Debatten teilgenommen. Ich erinnere an den ehemaligen Vizepräsidenten Herrn Gallert. Das eine schließt das andere nicht aus. Man muss zwischen den Rollen unterscheiden: Wenn ich das Amt repräsentiere und Amtstermine wahrnehme, habe ich parteipolitisch neutral zu sein.

Wenn ich dagegen auf einem Parteitag oder einer Parteiveranstaltung bin, trete ich dort in meiner Parteifunktion auf. Meiner Meinung nach schließt sich das nicht aus. Wir werden das aber in unseren Gremien beraten und eine Mehrheitsentscheidung treffen. Je nachdem, wie diese ausfällt, wäre ich im Zweifel auch bereit, mein Parteiamt niederzulegen, wenn das von mir verlangt wird.

Bisher waren die Signale eher so, dass man davon ausgeht, dass ich beide Aufgaben angemessen wahrnehme. Der Landesvorstand wird das beraten und dann eine Entscheidung treffen.

Sie geben bisher ein betont ruhiges und sachliches Bild ab. Auch in Ihrer Rede haben Sie angekündigt, das Amt neutral führen zu wollen. Gibt es dennoch etwas, das Sie als Landtagspräsident grundsätzlich anders machen wollen als Ihre Vorgänger?

Rausch: Natürlich ist es meine Aufgabe, die Amtsgeschäfte neutral zu führen. Das werde ich auch tun. Mir ist wichtig, dass man hart in der Sache argumentiert, aber nicht persönlich wird. Was es meiner Meinung nach nicht mehr geben darf, ist, dass AfD-Abgeordnete als Faschisten, Nazis oder Menschenfeinde bezeichnet werden, ohne dass dafür Ordnungsrufe erteilt werden.

Wenn umgekehrt ein Fraktionskollege von mir jemanden als „linksgrünversifft“ bezeichnet und dafür sofort einen Ordnungsruf bekommt, wird mit zweierlei Maß gemessen. In der Vergangenheit hatte man manchmal das Gefühl, dass die Sitzungsleitung nur darauf wartete, einem Redner ins Wort zu fallen, weil er etwas hypothetisch gemeint haben könnte.

Für mich sind alle gleich. Ich werde an meine eigene Fraktion dieselben Maßstäbe anlegen wie an die anderen Fraktionen. Wer jemanden persönlich beleidigt oder sich im Ton vergreift, bekommt einen Ordnungsruf. In der Sache darf aber hart diskutiert werden. Das gehört zum Parlamentarismus.

Anmerkung der Redaktion: Der Interview-Text beruht auf einem Video-Interview und wurde redaktionell leicht angepasst.