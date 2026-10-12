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JF-Videointerview: Was sind die wahren Gründe für den Bas-Rücktritt, Herr Patzelt?

JF-Videointerview: Was sind die wahren Gründe für den Bas-Rücktritt, Herr Patzelt?

JF-Videointerview: Was sind die wahren Gründe für den Bas-Rücktritt, Herr Patzelt?

Das Bild zeigt die zurückgetretene Arbeitsministerin Bärbel Bas von der SPD.
Das Bild zeigt die zurückgetretene Arbeitsministerin Bärbel Bas von der SPD.
Die zurückgetretene Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Politikwissenschaftler Werner Patzelt hält Rückzug für vorgeschoben. Fotos: picture alliance / Flashpic | Jens Krick / privat / Montage: JF
JF-Videointerview
 

Was sind die wahren Gründe für den Bas-Rücktritt, Herr Patzelt?

Was steckt wirklich hinter dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bas? Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt hält die offizielle Begründung nicht für die ganze Wahrheit. JF-TV hat ausführlich mit ihm gesprochen.
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Die SPD-Politikerin Bärbel Bas wirft das Handtuch und tritt als Bundesarbeitsministerin und Parteichefin zurück. Sie begründet das mit dem Tod ihrer 53jährigen Stieftochter. Doch der Politikwissenschaftler Werner Patzelt hält die Sache für ein abgekartetes Spiel, weil die SPD bald einen neuen Bundesvorstand wählt und ein Nachfolger für das Ministeramt erstaunlich schnell verkündet wurde.

Patzelt hat ausführlich mit der JUNGEN FREIHEIT darüber gesprochen. Das ganze Video-Interview finden Sie hier:

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Die zurückgetretene Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Politikwissenschaftler Werner Patzelt hält Rückzug für vorgeschoben. Fotos: picture alliance / Flashpic | Jens Krick / privat / Montage: JF
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