Was sind die wahren Gründe für den Bas-Rücktritt, Herr Patzelt?

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Die SPD-Politikerin Bärbel Bas wirft das Handtuch und tritt als Bundesarbeitsministerin und Parteichefin zurück. Sie begründet das mit dem Tod ihrer 53jährigen Stieftochter. Doch der Politikwissenschaftler Werner Patzelt hält die Sache für ein abgekartetes Spiel, weil die SPD bald einen neuen Bundesvorstand wählt und ein Nachfolger für das Ministeramt erstaunlich schnell verkündet wurde.

Patzelt hat ausführlich mit der JUNGEN FREIHEIT darüber gesprochen. Das ganze Video-Interview finden Sie hier: