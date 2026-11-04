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JF-TV-Gespräch: Was hinter der Niederlage der Republikaner steckt

JF-TV-Gespräch: Was hinter der Niederlage der Republikaner steckt

JF-TV-Gespräch: Was hinter der Niederlage der Republikaner steckt

US-Präsident Donald Trump: verantwortet die Wahlniederlage der Republikaner.
US-Präsident Donald Trump: verantwortet die Wahlniederlage der Republikaner.
US-Präsident Donald Trump: steht im Fokus des Wahldebakels der Republikaner. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Matt Kaminsky
JF-TV-Gespräch
 

Was hinter der Niederlage der Republikaner steckt

Die Republikaner erleiden bei den Zwischenwahlen eine verheerende Niederlage. Hauptgrund dafür sind aus Sicht der JF-Redakteure Vadim Derksen und Benedikt Rueß gebrochene Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump. Was die deutsche Rechte daraus lernen müsste.
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Die Republikaner haben bei den US-Zwischenwahlen ein desaströses Ergebnis eingefahren (JF berichtete). Den Sieg der Demokraten allein auf den typischen Wählerwechsel bei den Midterms abzuwälzen, greift aus Sicht der JF-Redakteure Vadim Derksen und Benedikt Rueß zu kurz. Im JF-TV-Gespräch analysieren sie die Ursachen für das Versagen der Republikaner. Im Fokus des Debakels steht US-Präsident Donald Trump mit seinen gebrochenen Wahlversprechen.

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Ein fehlender wirtschaftlicher Aufschwung, persönliche Bereicherung, Prunkprojekte, nicht offengelegte Epstein-Akten, mangelnde Abschiebungen und eine zunehmend unpopuläre Treue zu Israel im Zusammenhang mit dem Irankrieg wurden Trump zum Verhängnis. Welche Schlüsse müssten eine europäische und deutsche Rechte daraus ziehen?

US-Präsident Donald Trump: steht im Fokus des Wahldebakels der Republikaner. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Matt Kaminsky
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