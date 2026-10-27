Warum Friedrich Merz immer verliert

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In der ersten offiziellen Folge von „Vosgeraus Einspruch“ diskutiert der renommierte Staatsrechtler Ulrich Vosgerau mit JF-Redakteur Benedikt Rueß über die verfehlte Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Beim CSU-Parteitag wurde dieser zwar bejubelt, im Mittelpunkt stand jedoch eine andere Person. Vor allem legte der Parteitag aber eine Zerreißprobe innerhalb der Union offen, als es um die Frage nach dem nächsten Bundespräsidenten ging. „Merz verliert immer“, ist sich Vosgerau sicher.

Weitere Themen der Folge sind die Entrechtung der Opposition in Mecklenburg-Vorpommern durch Landesfürstin Manuela Schwesig (SPD), die Empörungswut über die Audi-Investition in den USA und der Enteignungseifer der Berliner Linkspartei. In der Rubrik „Vosgeraus Einspruch der Woche“ erklärt der Verfassungsrechtler, warum die Pläne der Linken verfassungswidrig sind.

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