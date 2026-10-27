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„Vosgeraus Einspruch“: Warum Friedrich Merz immer verliert

„Vosgeraus Einspruch“: Warum Friedrich Merz immer verliert

„Vosgeraus Einspruch“: Warum Friedrich Merz immer verliert

Staatsrechtler Ulrich Vosgerau: „Merz verliert immer.“ Foto: JF
Staatsrechtler Ulrich Vosgerau: „Merz verliert immer.“ Foto: JF
Staatsrechtler Ulrich Vosgerau: seziert die Themen der Woche aus juristischer Fachperspektive. Foto: JF
„Vosgeraus Einspruch“
 

Warum Friedrich Merz immer verliert

Hier wird Politik fachgerecht entzaubert: Im neuen JF-Format knöpft sich Staatsrechtler Ulrich Vosgerau die beschnittenen Oppositionsrechte in Mecklenburg-Vorpommern, den Enteignungswahn in Berlin und das Debakel rund um Kanzler Merz vor.
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In der ersten offiziellen Folge von „Vosgeraus Einspruch“ diskutiert der renommierte Staatsrechtler Ulrich Vosgerau mit JF-Redakteur Benedikt Rueß über die verfehlte Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Beim CSU-Parteitag wurde dieser zwar bejubelt, im Mittelpunkt stand jedoch eine andere Person. Vor allem legte der Parteitag aber eine Zerreißprobe innerhalb der Union offen, als es um die Frage nach dem nächsten Bundespräsidenten ging. „Merz verliert immer“, ist sich Vosgerau sicher.

Weitere Themen der Folge sind die Entrechtung der Opposition in Mecklenburg-Vorpommern durch Landesfürstin Manuela Schwesig (SPD), die Empörungswut über die Audi-Investition in den USA und der Enteignungseifer der Berliner Linkspartei. In der Rubrik „Vosgeraus Einspruch der Woche“ erklärt der Verfassungsrechtler, warum die Pläne der Linken verfassungswidrig sind.

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