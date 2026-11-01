Holger Friedrich: „Ans Hysterische grenzende Diffamierung“

Er gilt als „die Stimme des Ostens“: Der Unternehmer Holger Friedrich fordert mit seiner „Berliner Zeitung“ und der „Ostdeutschen Allgemeinen“ die etablierten Medien heraus. Was hat ihn an diesen so verärgert? Wie denkt er über Deutschland? Und wie offen ist er für Konservative? Im JF-Exklusivinterview gibt er die Antworten.