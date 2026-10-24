Top-Ökonom Stefan Kooths: „Die Regierung löst die Bremsen nicht“

Immer wieder versprochen, immer wieder gebrochen – die Reformpolitik des Kanzlers kommt einfach nicht in Fahrt, kritisiert Stefan Kooths. Der Direktor am renommierten Kieler Institut für Weltwirtschaft zieht Bilanz und erklärt im JF-Interview, warum Deutschlands wirtschaftliche Schwäche politisch hausgemacht ist.