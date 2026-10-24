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Interview der Woche: Top-Ökonom Stefan Kooths: „Die Regierung löst die Bremsen nicht“

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Prof. Dr. Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft IfW
Prof. Dr. Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft IfW
Kritiker Kooths: „Für Entwarnung gibt es keinen Anlass“  Foto: Imago / Achille Abboud
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Top-Ökonom Stefan Kooths: „Die Regierung löst die Bremsen nicht“

Immer wieder versprochen, immer wieder gebrochen – die Reformpolitik des Kanzlers kommt einfach nicht in Fahrt, kritisiert Stefan Kooths. Der Direktor am renommierten Kieler Institut für Weltwirtschaft zieht Bilanz und erklärt im JF-Interview, warum Deutschlands wirtschaftliche Schwäche politisch hausgemacht ist.

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Kritiker Kooths: „Für Entwarnung gibt es keinen Anlass“  Foto: Imago / Achille Abboud
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