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Italienische Provinz: Südtirol: „Wir müssen uns von Italien lösen“

Italienische Provinz: Südtirol: „Wir müssen uns von Italien lösen“

Italienische Provinz: Südtirol: „Wir müssen uns von Italien lösen“

„Das ist eine äußerst gefährliche Entwicklung“: Melanie Mair, Landesjugendsprecherin der Süd-Tiroler Freiheit. Foto: privat
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Südtirol: „Wir müssen uns von Italien lösen“

Im JF-Interview warnt die Landesjugendsprecherin der Bewegung „Süd-Tiroler Freiheit“ vor einer fortschreitenden Italianisierung Südtirols. Sie nennt konkrete Beispiele – und fordert klare Gegenmaßnahmen.

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„Das ist eine äußerst gefährliche Entwicklung“: Melanie Mair, Landesjugendsprecherin der Süd-Tiroler Freiheit. Foto: privat
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