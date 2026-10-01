So bizarr lief die AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag

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Seit Jahren wird über ein Verbot der größten Oppositionspartei in Deutschland diskutiert (JF berichtete). Im Thüringer Landtag trafen nun Experten, Juristen und der Schauspieler Hape Kerkeling aufeinander. Mit an Bord: Der prominente Staatsrechtler und JF-Autor Ulrich Vosgerau.

Im Interview mit JF-TV spricht Vosgerau über die letzte Patrone gegen die AfD, Kerkelings merkwürdigen Auftritt und warum die Aussichten auf ein AfD-Verbot gering sind.