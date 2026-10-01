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JF-TV-Interview: So bizarr lief die AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag

JF-TV-Interview: So bizarr lief die AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag

JF-TV-Interview: So bizarr lief die AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag

Hape Kerkeling und Ulrich Vosgerau: So lief die bizarre AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag. Fotos: Picture Alliance /// Montage: JF
Hape Kerkeling und Ulrich Vosgerau: So lief die bizarre AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag. Fotos: Picture Alliance /// Montage: JF
Hape Kerkeling und Ulrich Vosgerau: So lief die bizarre AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag. Fotos: Picture Alliance /// Montage: JF
JF-TV-Interview
 

So bizarr lief die AfD-Verbotsdebatte im Thüringer Landtag

Es war eine der absurdesten Situationen der deutschen Politikgeschichte: Im Thüringer Landtag schwadroniert Ex-Komiker Hape Kerkeling über Holocaust und AfD-Verbot. Als Experte vor Ort war auch Ulrich Vosgerau. Im JF-Interview spricht der Staatsrechtler Klartext.
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Seit Jahren wird über ein Verbot der größten Oppositionspartei in Deutschland diskutiert (JF berichtete). Im Thüringer Landtag trafen nun Experten, Juristen und der Schauspieler Hape Kerkeling aufeinander. Mit an Bord: Der prominente Staatsrechtler und JF-Autor Ulrich Vosgerau.

Im Interview mit JF-TV spricht Vosgerau über die letzte Patrone gegen die AfD, Kerkelings merkwürdigen Auftritt und warum die Aussichten auf ein AfD-Verbot gering sind.

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