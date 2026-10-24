Rainer Zitelmann zu Wohnungsenteignungen: „Ein gigantischer Betrug“

Anzeige

In Berlin einigten sich Linkspartei, Grüne und SPD, alle Wohnungen großer Unternehmen, die mehr als 10.000 Wohneinheiten besitzen, zu enteignen (JF berichtete). Die Kosten dafür: 16 Milliarden Euro. Der vom Staat weggenommene Bestand: rund 160.000 Wohnungen. Nun rechnet der Historiker und Buchautor Rainer Zitelmann im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT mit den rot-grün-roten Vorhaben ab. Sein Urteil: „Die Linke ist der größte Feind der Mieter!“

Das ganze Interview sehen Sie hier: